Депутат Госдумы Макиев: Голосование в ДНР прошло без нарушений

Выборы в ДНР прошли без нарушений, заявил Зураб Макиев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Депутат Государственной Думы Зураб Макиев заявил, что выборы в ДНР прошли без нарушений. Депутат поздравил жителей Республики с успешным завершением избирательного процесса.

— В ходе проведения голосования никаких нарушений зафиксировано не было. Явка, согласно предварительным данным, которыми уже располагает Центризбирком, – одна из лучших по стране. И это вполне объяснимо: люди поверили нам и однозначно выразили свою позицию, — заявил Макиев на брифинге в Центризбиркоме.

Депутат Госудумы поздравил жителей Республики, отметив их смелость, и добавил, что выборы в регионе впервые прошли в соответствии с российским законодательством. в

— Хочу отметить мужество граждан – жителей Донецкой Народной Республики и всего Донбасса, которые на протяжении девяти лет шли именно к сегодняшнему дню. Потому что сегодня проходят впервые в соответствии с российским законодательством выборы в ДНР, — отметил Зураб Макиев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охрану правопорядка на выборах в ДНР обеспечили 1400 сотрудников полиции

Безопасность на выборах ДНР обеспечили сотрудники правоохранительных органов при поддержке Росгвардии (подробнее)