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НовостиОбщество10 сентября 2023 15:52

Охрану правопорядка на выборах в ДНР обеспечили 1400 сотрудников полиции

Безопасность на выборах ДНР обеспечили сотрудники правоохранительных органов при поддержке Росгвардии
Виктория ПОДАРОВА
Безопасность на выборах ДНР обеспечивали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии

Безопасность на выборах ДНР обеспечивали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

1400 сотрудников полиции Донецкой Народной Республики обеспечивали безопасность на выборах депутатов Народного Совета и органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР по информации от МВД.

— Безопасность обеспечивали 1400 сотрудников правоохранительных органов при поддержке Росгвардии, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня в 15:00 завершился третий день очного голосования в ДНР. Все избирательные участки закрыты.

Как сообщала «КП Донецк», по итогам обработки 30% протоколов политическая партия «Единая Россия» набрала 78,64% голосов избирателей. Второе место по количеству голосов избирателей занимает ЛДПР с 7,10%, затем идет КПРФ — с 6%, партия «Новые люди» набрала 4,12%, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набирает 3,42% голосов избирателей.

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