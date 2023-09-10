Охрану правопорядка на выборах в ДНР обеспечили 1400 сотрудников полиции

Безопасность на выборах ДНР обеспечивали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

1400 сотрудников полиции Донецкой Народной Республики обеспечивали безопасность на выборах депутатов Народного Совета и органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР по информации от МВД.

— Безопасность обеспечивали 1400 сотрудников правоохранительных органов при поддержке Росгвардии, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня в 15:00 завершился третий день очного голосования в ДНР. Все избирательные участки закрыты.

Как сообщала «КП Донецк», по итогам обработки 30% протоколов политическая партия «Единая Россия» набрала 78,64% голосов избирателей. Второе место по количеству голосов избирателей занимает ЛДПР с 7,10%, затем идет КПРФ — с 6%, партия «Новые люди» набрала 4,12%, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набирает 3,42% голосов избирателей.

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