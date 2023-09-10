Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за десять дней составила 74,1%

Явка на выборах в законодательные органы за десять дней составила 74,1% Фото: Иван ЖИЛЯК

Явка на выборах в законодательные органы за десять дней составила 74,1%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

- Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным, - заявила Памфилова.

Напомним, что политическая партия «Единая Россия» набрала 78,64% голосов избирателей в Донецкой Народной Республике по итогам обработки 30% протоколов. Второе место по количеству голосов избирателей занимает ЛДПР с 7,10% голосов, следом идет КПРФ — с 6%, партия «Новые люди» — с 4,12%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набирает 3,42%.

Кроме того, врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за работу на выборах в регионе. По его словам, они проявили смелость, работая в регионе.

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