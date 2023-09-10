«Единая Россия» набрала 78,64% голосов после обработки 30% протоколов в ДНР

В ДНР обработали уже 30% протоколов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Политическая партия «Единая Россия» набрала 78,64% голосов избирателей в Донецкой Народной Республике по итогам обработки 30% протоколов. Об этом сообщили в информационном центре Избирательной комиссии ДНР.

В Донецком агентстве новостей добавили, что второе место по количеству голосов избирателей занимает ЛДПР с 7,10% голосов, следом идет КПРФ — с 6%, партия «Новые люди» — с 4,12%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набирает 3,42%.

Как сообщала «КП Донецк», подсчет голосов по итогам выборов в ДНР начался в 15:00, в это же время закрылись все избирательные участки в регионе. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил международных экспертов за работу на выборах в регионе. Пушилин подчеркнул, что они проявили смелость, работая в Донецкой Народной Республике. Глава региона добавил, что и для жителей выборы стали событием особого значения.

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