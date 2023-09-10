«Единая Россия» набрала 79,56% голосов после обработки 38,29% протоколов в ДНР

В ДНР обработали уже более 30% протоколов Фото: Иван ЖИЛЯК

Политическая партия «Единая Россия» набрала 79,56% голосов избирателей в Донецкой Народной Республике по итогам обработки 38,29% протоколов. Об этом сообщили в информационном центре Избирательной комиссии ДНР.

- «Единая Россия» набрала 79,56% голосов, второе место по количеству голосов избирателей занимает ЛДПР с 6,71% голосов, следом идет КПРФ — с 5,73%, партия «Новые люди» — с 3,99%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» набирает 3,30%, - отмечают в избиркоме ДНР.

Напомним, что председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в Донецкой Народной Республике явка на выборах в законодательные органы за десять дней составила 74,1%. Также в регионе за избирательным процессом следили международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции.

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