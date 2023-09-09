Второй день основного этапа местных выборов начался в ДНР

Всего на территории Республики действуют 615 избирательных участков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике продолжается голосование на выборах депутатов в парламент региона и местные советы. Сегодня проходит второй день основного этапа голосования. С учетом проведенного ранее досрочного голосования выборы в регионе продолжаются десятый день.

Избирательные участки открылись в 8:00 и продолжат работать до 20:00. Как уточнили в пресс-службе избирательной комиссии ДНР, всего на территории Республики действуют 615 участков.

По итогам девяти дней голосования явка избирателей на выборах депутатов Народного Совета превысила 59%, а в голосовании за депутатов Донецкого городского совета приняли участие более 56% избирателей.

В Общественной палате РФ сообщили, что выборы в новых регионах проходят согласно всем международным стандартам, а общественный штаб по наблюдению за законностью избирательного процесса, созданный при Общественной Палате ДНР, не выявил нарушений. Участковые избирательные комиссии отметили высокую активность жителей Республики, особенно молодежи, а также заявили про то, что в регионе предпринимают максимальные меры по обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса.

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