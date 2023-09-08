В избиркоме ДНР отметили большую активность молодежи при голосовании на участках

Люди рады, что могут принять участие в выборах
Фото: Иван ЖИЛЯК
В Донецкой Народной Республике жители проявляют большой интерес к голосованию на местных выборах. Активное участие в избирательном процессе принимает и молодежь. Об этом сообщила ДАН секретарь участковой избирательной комиссии Пролетарского района Донецка Анна Маруневич.
Она отметила, что явка избирателей очень высокая.
- Активно приходит молодежь, приходят и пожилые люди, семьи и очень активно голосуют. Люди рады, что могут принять участие в выборах, - заявила она.
При этом секретарь комиссии уточнила, что жители проявляют активность не только при голосовании на стационарном участке, но также во время выездного голосования.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в парламент региона и муниципальные советы. Он пройдет с 8 по 10 сентября. Более 600 избирательных участков открылись по всей территории Республики вовремя и без происшествий.
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