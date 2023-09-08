В ДНР предпринимают максимальные меры по обеспечению безопасности на выборах

Решение о досрочном голосовании с 31 августа по 7 сентября было принято именно для обеспечения безопасности избирателей в ДНР Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике предпринимают максимальные меры по обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе избирательной комиссии региона.

- Безопасность обеспечивается системно и комплексно, в том числе решение о досрочном голосовании с 31 августа по 7 сентября было принято именно для обеспечения безопасности, чтобы в дни очного голосования на участках было меньше людей. Это принесло свои результаты, если бы, например, в Волновахе (город подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ 6 сентября, - ред.) было очное голосование при прилете, то жертв могло быть очень много, - заявили в избиркоме.

Напомним, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала подвигом работу членов избиркомов в новых регионах. Она отметила, что руководство и основной костяк избирательных комиссий в новых регионах России составили люди, которые проводили референдум в 2022 году.

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