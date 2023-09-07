Глава ЦИК РФ назвала подвигом работу членов избиркомов в новых регионах

Для населения новых регионов России очень важно участие в выборах. Фото: ТГ/Шевченко

Члены избирательных комиссий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях совершают ежедневный подвиг своей работой. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, как были сформированы избиркомы в новых регионах, и подчеркнула, что их руководство и основной костяк составили люди, участвующие в проведении референдума в 2022 году.

- Это настоящие профессионалы своего дела, подлинные патриоты, которые каждый день приходят на работу фактически, чтобы совершить очередной подвиг, коллеги, давайте будем откровенны, - заявила председатель Центризбиркома страны.

По словам Памфиловой, для населения этих территорий очень важно участие в выборах. Люди голосуют, несмотря на обстрелы и угрозы со стороны украинских властей.

- Вы можете спросить зачем тогда выборы там проводить? А потому что для людей - это очень важно, это их потребность, их желание, они придают этому большое значение, они считают, что именно выборы дают в большей степени стабильную и понятную перспективу, - заявила глава ЦИК РФ.

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