Явка на выборы депутатов Народного Совета ДНР составила 59%

Очные выборы в ДНР, как и в других регионах России, продлятся три дня — с 8 по 10 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Явка на выборы депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики по итогам первого дня очного голосования составила 59,04%. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

— Сегодня на выборах депутатов Народного Совета предварительная явка избирателей составила 59,04%. В голосовании за депутатов Донецкого городского совета приняли участие 56,1% избирателей, — цитирует слова главы избиркома Донецкое агентство новостей.

Как сообщала «КП Донецк», сегодня по всей ДНР отрылись избирательные участки. Трехдневные выборы депутатов Народного Совета и Горсовета Донецка продлятся с 8 по 10 сентября. Ранее глава ЦИК ДНР заявил, что жалоб, сообщений о нарушениях во время голосования не поступало. Глава Правительства ДНР призвал жителей проявить «гражданскую зрелость» и проголосовать на выборах.

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