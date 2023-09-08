Мэр Донецка: От обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранены два человека

В Куйбышевском районе Донецка ранены два человека от обстрела ВФУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

От обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранены женщина и мужчина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела в Куйбышевском районе по улице Зуевской ранены женщина 1963 года рождения и мужчина 1988 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что примерно в 15:20 под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы города. ВСУ выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня из района населенного пункта Семеновка.

Кроме того, ВСУ выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам два кассетных снаряда калибром 155 мм.

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