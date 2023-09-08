Украинские войска обстреляли два района Донецка кассетными боеприпасами

Под обстрел украинских войск попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Днем 8 сентября Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под обстрел украинских войск попали Кировский и Куйбышевский районы города. В их направлении были выпущены снаряды калибра 155 мм кассетного типа.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный), - говорится в телеграм-канале представительства.

Чуть позже там сообщили, что через пять минут со стороны той же Галицыновки по Кировскому району Донецка были выпущены еще 2 снаряда калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ выпустили 11 ракет из РЗСО по четырем районам Донецка.

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