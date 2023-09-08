СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 11 ракет из РЗСО по четырем районам Донецка

ВСУ выпустили 11 ракет из РЗСО по четырем районам Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 11 ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено шесть ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, примерно через пять минут из района населенного пункта Максимильяновка противник выпустил еще пять ракет из РЗСО по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Напомним, что за 7 сентября, украинские боевики выпустили по территории ДНР 313 боеприпасов из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью.

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