Шестнадцать жилых домов повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 7 сентября

Обстрелами повреждены жилые дома в Донецке и Горловке. Фото (архив): ТГ/Приходько

За прошедшие сутки, 7 сентября, украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 313 боеприпасов из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрелами повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка, а также Калининском районе Горловки. Кроме того, пострадали гражданские объекты.

- Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, под вражеским огнем в этот день оказались пять населенных пунктов Республики - Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Под обстрелами были ранены мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе двоих парней-подростков 2007 года рождения в Калининском районе Горловки, - заявили наблюдатели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Питающая Горловку водой насосная станция обесточена украинским обстрелом

В Донецке также остановлена работа одного из водопроводных узлов (подробнее)