В ДНР сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ по Донецку днем 8 сентября

Столица ДНР находится под непрерывными обстрелами со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Днем 8 сентября Донецк подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огонь украинских войск попали Куйбышевский и Киевский районы города. Противник выпустил в их направлении 15 ракет из реактивной системы залпового огня.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли два района Донецка снарядами калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Под удар попали Кировский и Куйбышевский районы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудница избиркома находится в больнице после обстрела ВСУ Волновахи в ДНР

Члены избиркома ДНР были ранены в Волновахе в результате обстрела ВСУ 6 сентября (подробнее)