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НовостиПолитика8 сентября 2023 12:42

В ДНР сообщили о массированном ракетном ударе ВСУ по Донецку днем 8 сентября

Украинские войска выпустили по столице ДНР 15 ракет из РСЗО
Ирина ДМИТРИЕВА
Столица ДНР находится под непрерывными обстрелами со стороны ВСУ

Столица ДНР находится под непрерывными обстрелами со стороны ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Днем 8 сентября Донецк подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огонь украинских войск попали Куйбышевский и Киевский районы города. Противник выпустил в их направлении 15 ракет из реактивной системы залпового огня.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли два района Донецка снарядами калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Под удар попали Кировский и Куйбышевский районы.

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