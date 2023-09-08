Сотрудница избиркома находится в больнице после обстрела ВСУ Волновахи в ДНР

В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

В Донецкой Народной Республике сотрудница участковой избирательной комиссии находится в больнице после обстрела украинскими войсками города Волноваха 6 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале Избиркома ДНР.

Там уточнили, что пострадавшей занимаются медики.

- В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одна из сотрудниц находится на стационарном лечении, идет на поправку, - говорится в сообщении избиркома.

Уточняется также, что сейчас участковая комиссия работает в штатном режиме. Как пояснил глава региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий, всего пострадали четыре члена комиссии.

- Трое - легкие ранения, посекло осколками от разбившегося стекла. Доктора промыли раны. Уже встали в строй, уже работают, - заявил он.

По словам Высоцкого, самая пострадавшая сотрудница комиссии вернется к работе через 10 дней.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ

Шесть жителей Волновахи ранены в результате обстрела ВСУ 6 сентября 2023 года

В Волновахе обстрелом ВСУ повреждены здания ДК имени Владимира Жоги и музыкальной школы (подробнее)