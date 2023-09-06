Шесть жителей Волновахи ранены в результате обстрела ВСУ 6 сентября 2023 года

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

6 сентября ВСУ нанесли по освобожденной Волновахе ракетный удар, в результате которого пострадали шесть мирных жителей.

- Сегодня Волноваха подверглась очередному обстрелу украинских националистов. Украинские силы выпустили по Волновахе две ракеты РСЗО «HIMARS», - сообщил глава Волновахского района Константин Зинченко.

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), одна из ракет попала в здание ДК имени Владимира Жоги, расположенного в центре города. Также в Волновахе обстрелом ВСУ повреждены музыкальная школа и аптека.

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что за прошедшие сутки в ДНР в результате украинской агрессии один человек погиб и более десяти получили ранения. Были повреждены 32 жилых дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры. За это время противник выпустил по Республике 362 боеприпаса из РСЗО, AGM-88 HARM, а также артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Под огнем оказались десять населенных пунктов, включая Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Валерьяновку и Ольгинку.

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия ракетного удара по Волновахе 6 сентября 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

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