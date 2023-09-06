В ДНР сообщили о гибели одного и ранении 11 человек от обстрелов ВСУ 5 сентября

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения Фото: Иван ЖИЛЯК

Один человек погиб и более десяти получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики 5 сентября. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе парень-подросток 2006 года рождения в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, - говорится в сообщении представительства.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ в ДНР были повреждены 32 жилых дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

В целом за сутки противник выпустил по Республике 362 боеприпаса из РСЗО, AGM-88 HARM, а также артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Под огнем оказались десять населенных пунктов, включая Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Валерьяновку и Ольгинку.

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