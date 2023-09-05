ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Под огнем ВСУ вновь оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку. Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:17 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из реактивной системы залпового огня. ВСУ выпустили по районам десять ракет со своих позиций в Галицыновке, — отметили в СЦКК.

Напомним, что около 15:40 украинские войска уже открывали огонь по Донецку из РСЗО.

В результате утренних обстрелов в Киевском районе Донецка был ранен парень 2006 года рождения. Под огнем боевиков оказался парк в Киевском районе, а также территория художественного музея «Арт-Донбасс». Само здание музея не пострадало, но возле него обнаружили осколки украинских боеприпасов.

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