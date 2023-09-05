За день ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР, один человек погиб

Под огнем ВСУ за день оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Луганское и другие населенные пункты ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили за день 322 боеприпаса по ДНР. В результате обстрелов погибла одна женщина в Кировском районе Донецка. Ранения получили семь человек, в том числе подросток. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Под огнем ВФУ сегодня находились Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Луганское. Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, — заявил Пушилин.

Врио Главы подчеркнул, что обстрелами со стороны ВСУ повреждено 19 домов и семь объектов инфраструктуры. Всем пострадавшим жителям Республики оказывают медицинскую помощь.

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