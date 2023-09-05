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НовостиПолитика5 сентября 2023 19:18

За день ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР, один человек погиб

Украинские войска за день выпустили по ДНР 322 боеприпаса
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВСУ за день оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Луганское и другие населенные пункты ДНР (архивное фото)

Под огнем ВСУ за день оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Луганское и другие населенные пункты ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили за день 322 боеприпаса по ДНР. В результате обстрелов погибла одна женщина в Кировском районе Донецка. Ранения получили семь человек, в том числе подросток. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Под огнем ВФУ сегодня находились Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Луганское. Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, — заявил Пушилин.

Врио Главы подчеркнул, что обстрелами со стороны ВСУ повреждено 19 домов и семь объектов инфраструктуры. Всем пострадавшим жителям Республики оказывают медицинскую помощь.

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