ВСУ выпустили по трем районам Донецка 28 снарядов из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по столице ДНР 28 снарядов из натовской артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. Украинские боевики выпустили 28 снарядов калибром 155 мм по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 16:02 вооруженные формирования Украины выпустили еще 24 натовских снаряда по трем районам Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в Галицыновке и Нетайлово.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в Киевском районе на улице Савченко пострадал парень 2006 года рождения.

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