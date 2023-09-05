От обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранена женщина

В Петровском районе Донецка ранена женщина из-за обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины ранили женщину в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что украинские боевики примерно с 10:40 по 10:52 выпустили десять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в населенном пункте Желанное Первое.

Кроме того, сотрудники МЧС ДНР извлекли из-под завалов женщину 1937 года рождения в Кировском районе Донецка, которая пострадала в результате утреннего попадания снаряда в многоквартирный дом. Тогда по улице Туполева от обстрела вооруженных формирований Украины пострадали еще три человека.

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