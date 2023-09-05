Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину в Кировском районе Донецка

Пострадавшую женщину транспортировали в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР извлекли из-под завалов женщину 1937 года рождения в Кировском районе Донецка, которая пострадала в результате попадания снаряда в многоквартирный дом. Об этом сообщили в спасательном ведомстве региона.

- В результате попадания взрывоопасного предмета в многоквартирный дом произошло обрушение перекрытий в одной из квартир на девятом этаже. К месту происшествия дополнительно были направлены силы и средства. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину 1937 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшую женщину транспортировали в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Кировском районе по улице Туполева ранены четыре человека. Утром 5 сентября украинские боевики выпустили по столице ДНР шесть ракет из РСЗО и 20 натовских снарядов.

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