ВСУ за час выпустили 36 единиц различных боеприпасов по Донецку и Горловке

ВСУ за час выпустили 36 единиц различных боеприпасов по ДНР (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины примерно с десяти утра выпустили 28 натовской снарядов и восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.
По данным СЦКК ДНР, по Киевскому району Донецка противник выпустил еще семь снарядов калибром 155 мм. По Куйбышевскому району ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО, а также четыре снаряда натовского калибра. По Петровскому району украинские боевики выпустили десять кассетных снарядов.
Кроме того, по Горловскому поселку Гольмовский вооруженные формирования Украины выпустили четыре кассетных снаряда.
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