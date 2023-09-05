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НовостиПолитика5 сентября 2023 8:20

ВСУ за час выпустили 36 единиц различных боеприпасов по Донецку и Горловке

По Донецку и Горловке украинские боевики выпустили восемь ракет из РЗСО и 28 натовских снарядов за час
Владислав ГУЩИН
ВСУ за час выпустили 36 единиц различных боеприпасов по ДНР (архивное фото)

ВСУ за час выпустили 36 единиц различных боеприпасов по ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с десяти утра выпустили 28 натовской снарядов и восемь ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, по Киевскому району Донецка противник выпустил еще семь снарядов калибром 155 мм. По Куйбышевскому району ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО, а также четыре снаряда натовского калибра. По Петровскому району украинские боевики выпустили десять кассетных снарядов.

Кроме того, по Горловскому поселку Гольмовский вооруженные формирования Украины выпустили четыре кассетных снаряда.

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