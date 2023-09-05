Четверо человек ранены обстрелом ВСУ в Кировском районе Донецка

Утром 5 сентября под обстрелами ВСУ в Донецке пострадали двое мужчин и две женщины Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 5 сентября под обстрелами ВСУ в Донецке пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе по улице Туполева ранены мужчины 1967 и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются, - проинформировал он.

Мэр также уточнил, что утром под прицельным огнем противника оказались сразу три района Донецка - Киевский, Кировский и Куйбышевский. В их направлении украинские войска выпустили 20 снарядов натовского образца калибром 155 мм и 6 ракет из РСЗО.

В результате обстрелов в Кировском районе по улице Туполева пострадали 2 многоквартирных дома, остекление школы № 115, а также гражданские автомобили.

Напомним, днем ранее, 4 сентября, украинские войска нанесли массированный удар из натовской артиллерии по центру Донецка. Вражеские снаряды разрывались в районе магазина «Изумруд» и Парка кованных фигур. Очевидцы сняли момент прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в центре города.

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