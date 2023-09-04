Повреждены жилые дома в районе магазина «Изумруд» и парка кованных фигур: Последствия обстрела ВСУ центра Донецка 4 сентября 2023

Донецк подвергся удару из натовской артиллерии, снаряды 155-го калибра разорвались в жилых кварталах города

4 сентября ВСУ снова нанесли удар из натовской артиллерии по центру Донецка. Вражеские снаряды разорвались в районе магазина «Изумруд» и Парка кованных фигур.

По проспекту Мира, за станцией переливания крови, на парковке выгорел легковой автомобиль.

13 снарядов из натовской артиллерии

- Прилет вражеских снарядов в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Очевидцы рассказывают о поврежденных многоквартирных домах в центре Донецка.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ выпустили по центру города 13 снарядов из натовской артиллерии.

Приостановлено движение троллейбусов

Временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 17 в Ворошиловском районе на участке «пр. Мира – пр. Ватутина» по причине обрыва контактного провода в результате обстрела.

- Продолжается хаотичный обстрел центра Донецка. В зоне риска район парка кованых фигур и «Изумруда». Не покидайте укрытия! – обратился мэр к горожанам.

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