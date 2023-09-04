Повреждены жилые дома в районе магазина «Изумруд» и парка кованных фигур: Последствия обстрела ВСУ центра Донецка 4 сентября 2023

Донецк подвергся удару из натовской артиллерии, снаряды 155-го калибра разорвались в жилых кварталах города
4 сентября ВСУ снова нанесли удар из натовской артиллерии по центру Донецка. Вражеские снаряды разорвались в районе магазина «Изумруд» и Парка кованных фигур.
По проспекту Мира, за станцией переливания крови, на парковке выгорел легковой автомобиль.
- Прилет вражеских снарядов в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Очевидцы рассказывают о поврежденных многоквартирных домах в центре Донецка.
По данным СЦКК ДНР, ВСУ выпустили по центру города 13 снарядов из натовской артиллерии.
Временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 17 в Ворошиловском районе на участке «пр. Мира – пр. Ватутина» по причине обрыва контактного провода в результате обстрела.
- Продолжается хаотичный обстрел центра Донецка. В зоне риска район парка кованых фигур и «Изумруда». Не покидайте укрытия! – обратился мэр к горожанам.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны РФ показали кадры по отражению наступления ВСУ западнее Артемовска
Российские десантники из пулеметов уничтожили наступающую пехоту ВСУ под Артемовском (подробнее)