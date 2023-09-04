В Минобороны РФ показали кадры по отражению наступления ВСУ западнее Артемовска

Российские бойцы не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к обороняемому городу. Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России уничтожили наступающую пехоту украинских войск на западных окраинах Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве опубликовали кадры боевой работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений одного из соединений ВДВ в этом районе.

- Расчетами беспилотной авиации соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям наших подразделений нескольких групп украинской пехоты. Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему выйти из лесопосадки на открытую местность, десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающую пехоту противника, - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что после этого остатки наступающих групп противника российские военные рассеяли огнем из стрелкового оружия. А тем временем подразделения ПВО российских десантников пусками ракет из ПЗРК «Верба» уничтожили ударные беспилотники украинской армии.

- Смелые и решительные действия российских десантников не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к городу, обороняемому нашими десантниками, - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВДВ России продолжают уверенно держать оборону на подступах к Артемовску и не допускать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в близлежащие к освобожденному городу населенные пункты. Каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в непосредственной близости от позиций российских подразделений.

Десантники широко применяют как различные приборы оптической разведки, так и БпЛА. При перемещении подразделений ВСУ их координаты передаются на пункт управления артиллерией. Метким огнем орудий и минометов артиллеристов-десантников и расчетов ПТУР противник методично уничтожается на самых дальних подступах к передовым позициям российской армии.

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