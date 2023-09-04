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Политика4 сентября 2023 9:00

В Минобороны РФ показали кадры по отражению наступления ВСУ западнее Артемовска

Российские десантники из пулеметов уничтожили наступающую пехоту ВСУ под Артемовском
Ирина ДМИТРИЕВА
Российские бойцы не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к обороняемому городу. Фото: Минобороны РФ

Российские бойцы не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к обороняемому городу. Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России уничтожили наступающую пехоту украинских войск на западных окраинах Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве опубликовали кадры боевой работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений одного из соединений ВДВ в этом районе.

- Расчетами беспилотной авиации соединением Воздушно-десантных войск было выявлено выдвижение к позициям наших подразделений нескольких групп украинской пехоты. Подпустив противника до определенного рубежа и позволив ему выйти из лесопосадки на открытую местность, десантники массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов уничтожили наступающую пехоту противника, - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что после этого остатки наступающих групп противника российские военные рассеяли огнем из стрелкового оружия. А тем временем подразделения ПВО российских десантников пусками ракет из ПЗРК «Верба» уничтожили ударные беспилотники украинской армии.

- Смелые и решительные действия российских десантников не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к городу, обороняемому нашими десантниками, - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВДВ России продолжают уверенно держать оборону на подступах к Артемовску и не допускать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в близлежащие к освобожденному городу населенные пункты. Каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в непосредственной близости от позиций российских подразделений.

Десантники широко применяют как различные приборы оптической разведки, так и БпЛА. При перемещении подразделений ВСУ их координаты передаются на пункт управления артиллерией. Метким огнем орудий и минометов артиллеристов-десантников и расчетов ПТУР противник методично уничтожается на самых дальних подступах к передовым позициям российской армии.

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