Кадры боевой работы разведывательных подразделений ВДВ: Десантники уверенно держат оборону на подступах к Артемовску

Каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск по корректировке огня артиллерии и уничтожению противника на подступах к Артемовску. Подразделения ВДВ продолжают уверенно держать оборону и не допускать диверсионно-разведывательные группы в близлежащие к освобожденному городу населенные пункты.

Круглосуточное наблюдение

Каждый день разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в обороне в непосредственной близости от позиций российских подразделений.

Метким огнем

- Десантники широко применяют как различные приборы оптической разведки, так и БпЛА. При перемещении подразделений ВСУ, их координаты и передаются на пункт управления артиллерией. Метким огнем орудий и минометов артиллеристов-десантников и расчетов ПТУР противник методично уничтожается на самых дальних подступах к нашим передовым позициям, - рассказал старший разведчик (позывной Вассо).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 3 сентября 2023: Вооруженные силы РФ отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска и три атаки в районе Марьинки

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки (подробнее)