Вооруженные силы РФ отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска и три атаки в районе Марьинки. Фото: Архив «КП»

ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ СВО НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ 3 СЕНТЯБРЯ 2023

В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят огневое поражение украинским боевикам. Противник несет потери в живой силе и технике, которая поставляется Киеву из Запада.

ОТРАЖЕНЫ АТАКИ И УЛУЧШЕНЫ ПОЗИЦИИ

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30, - говорится в сводке.

Также сообщается, что на Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки.

- Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка, - добавили в Минобороны.

УНИЧТОЖЕНО ОРУДИЕ М119 ПРОИЗВОДСТВА США И ДРУГАЯ ТЕХНИКА

На этом направлении противник понес большие потери: было уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, - сообщили в сводке и уточнили, что также в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

В РАЙОНЕ АВДЕЕВКИ УНИЧТОЖЕН УЗЕЛ СВЯЗИ

За этот же период в районе населенного пункта Дылеевка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Трудовское, Кодема, Клиновое ДНР, Пшеничное, Очеретоватое и Тарасовка Запорожской области, а также Таволжанка Харьковской области.

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