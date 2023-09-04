Очевидцы сняли момент прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в центре Донецка

Момент прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный жилой дом в Донецке. Фото: соцсети

Центр Донецка находится под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Люди отмечают, что слышали разрывы по меньшей мере 20 снарядов.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как один из украинских боеприпасов попал в многоэтажный жилой дом в самом центре города.

- Жесть в центре Донецка сейчас, - комментируют происходящее жители в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 4 сентября украинские войска открыли хаотичный огонь по центру Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что разрывы украинских снарядов фиксируются сразу в нескольких местах - на улице Розы Люксембург и проспекте Мира.

В результате обстрела возле многоквартирного дома по проспекту Мира загорелся автомобиль.

Градоначальник обратился к дончанам с просьбой не покидать укрытий и отметил, что в зоне риска также остаются район парка кованых фигур и магазина «Изумруд».

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