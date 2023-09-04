Центр Донецка под обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Днем 4 сентября украинские войска открыли хаотичный огонь по центру Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что разрывы украинских снарядов фиксируются сразу в нескольких местах.

- Прилет вражеских снарядов в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что в результате обстрела возле многоквартирного дома по проспекту Мира загорелся автомобиль.

Мэр города обратился к дончанам с просьбой не покидать укрытий.

- В зоне риска район парка кованых фигур, «Изумруда», - предупредил он.

Тем временем в СЦКК ДНР сообщают, что огонь по центру Донецка ведется украинскими войсками со стороны подконтрольной им Яснобродовки. За двадцать с лишним минут оттуда в направлении к Киевскому и Ворошиловскому районам города были выпущены 10 снарядов калибром 155 мм натовского образца.

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