Центр Донецка под обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин
Днем 4 сентября украинские войска открыли хаотичный огонь по центру Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что разрывы украинских снарядов фиксируются сразу в нескольких местах.
- Прилет вражеских снарядов в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира, - заявил градоначальник.
Сообщается также, что в результате обстрела возле многоквартирного дома по проспекту Мира загорелся автомобиль.
Мэр города обратился к дончанам с просьбой не покидать укрытий.
- В зоне риска район парка кованых фигур, «Изумруда», - предупредил он.
Тем временем в СЦКК ДНР сообщают, что огонь по центру Донецка ведется украинскими войсками со стороны подконтрольной им Яснобродовки. За двадцать с лишним минут оттуда в направлении к Киевскому и Ворошиловскому районам города были выпущены 10 снарядов калибром 155 мм натовского образца.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский в ДНР
Украинские боевики из района населенного пункта Краматорск выпустили три ракеты из РЗСО по поселку Мироновский (подробнее)