Мэр Донецка: От обстрела ВСУ в Киевском районе пострадал мужчина

В Киевском районе пострадал мужчина из-за обстрела ВФУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка пострадал мужчина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района на улице Савченко пострадал мужчина 2006 года рождения, доставлен в медучреждение, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, около двух часов дня из района населенного пункта Семеновка украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка три натовских снаряда.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения.

Кроме того, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь из района населенного пункта Кураховка.

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