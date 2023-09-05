СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь из района населенного пункта Кураховка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:54 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения.

Кроме того, вооруженные формирования Украины утром выпустили 28 натовской снарядов и восемь ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку и Горловке. По Петровскому району украинские боевики выпустили десять кассетных снарядов.

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