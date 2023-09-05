Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 сентября 2023 10:18

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка

Украинские боевики ввели огонь Петровского района Донецка из Кураховки
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка (архивное фото)

ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО по Петровскому району Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка. Противник ввел огонь из района населенного пункта Кураховка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:54 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения.

Кроме того, вооруженные формирования Украины утром выпустили 28 натовской снарядов и восемь ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку и Горловке. По Петровскому району украинские боевики выпустили десять кассетных снарядов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо человек ранены обстрелом ВСУ в Кировском районе Донецка

Утром 5 сентября украинские войска выпустили по столице ДНР 6 ракет из РСЗО и 20 натовских снарядов (подробнее)