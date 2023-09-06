Волонтер «Бесстрашная Юля» из Краснодара: В ДНР за рулем «буханки» поехала сама

Юлия помогает ДНР с начала СВО. Фото: Личный архив

«Бесстрашная Юля», как называют ее бойцы, хирург, имеет три высших образования. Она мама двух мальчиков, которые ей помогают во всем, а по жизни — очень добрая, неравнодушная к чужой беде, отзывчивая девушка. С самого начала СВО помогает медикам ДНР не только оперировать под обстрелами, но и сама возит гуманитарные грузы на своей старенькой машине.

30 – 40 часов без отдыха

Волонтер доставляет гуманитарную помощь большими объемами. Фото: Личный архив

- Как вы приняли решение помогать бойцам и медикам в зоне СВО?

- В 92-94 годах я после окончания мединститута работала в Грозном в республиканской больнице хирургом. Что такое боевые действия, я знаю не из книг и телевизора. Я видела это сама. Что такое голод, обстрелы, убийства - знаю из собственного жизненного опыта. Волонтеров тогда не было. И помочь нам было некому. Поэтому, когда началась СВО, у меня не было сомнений - помогать или нет. Сначала собирала перевязочные материалы, медикаменты для бойцов, одежду для мирных. Участвовала в различных волонтерских организациях. А в начале осени была первая поездка в зону СВО, мы перегоняли «буханки», приобретенные волонтерами для воинов ДНР. Желающих поехать в качестве водителей в зону СВО было мало, поэтому за рулем УАЗа я в первый раз попала в ДНР. Разрушенный город, редкие мирные жители. Это так было похоже на Грозный. Пока мы стояли на одной из улиц города, к нам подходили мирные жители и просили теплую одежду, одеяла, потому что купить их тогда в Мариуполе было негде. Там я познакомилась с волонтером ДНР Светой Чиняковой. Мы часто общались, собирали и отвозили грузы в Горловку для госпиталей, СЭПов (санитраный эвакуационный пункт), военных подразделений. Однажды Света позвонила и сказала, что ситуация критическая, нужны шприцы, системы, медикаменты и нужно ещё вчера. Ждать нельзя. Спасать раненых нужно сегодня, а запасы закончились. Я обзвонила волонтерские организации, люди поделились, кто чем смог, жители нашего микрорайона в Краснодаре собрали необходимое. Загрузили в мою «десятку» и я поехала на передовую.

Юля частый гость на передовой. Фото: Личный архив

Через неделю я опять приехала на этот СЭП к Ильичу (хирург- Ред.), привезла гуманитарную помощь, увидела в каком режиме они работают и осталась, чтобы приготовить еду, помогать перевязывать и оперировать раненых, да и просто морально поддержать. Было очень тяжело. 30-40 часов без отдыха. Каждого раннего я старалась накормить, дать горячего чая, а у кого были ранены обе руки, поила чаем сама. Самой большой наградой для меня были слова бойцов - это самый вкусный чай, бутерброд, суп.

- Как к этому отнеслись ваши родные, близкие?

- Мои родственники не знали, что я езжу в зону СВО. Мои дети - первые помощники. Все погрузки с их участием. Плетут маскировочные сети. И я думаю, в будущем они будут также проявлять активную гражданскую позицию.

Абсолютно всем нужны маскировочные сети. Стараемся обеспечить всех. Сети - это отдельная тема в моем добровольчества.

Наша помощь нужна – любая!

- Ваши первые впечатления от поездки в ДНР

- Это ассоциации с разрушенным Грозным. Очень тяжёлое впечатление. Я поняла, что наша помощь здесь очень нужна. Мы одна страна, один народ и нельзя устраниться от этого.

Помощь раненым всегда важна. Фото: Личный архив

- Кто вам помогает из Кубани?

- Добровольческий Центр Краснодара организован нами при поддержке Фонда патриотического воспитания молодёжи имени генерала Трошева, общественного совета мкр. имени маршала Жукова (Энка), спортивного центра (г. Краснодар), филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

Активную помощь оказывают школы 95, 96, 98 Краснодара, прихожане храма «Неупиваемая чаша» ( пос. Знаменский), волонтерские организации «Голубка», «Крылья Победы», «Все для фронта и Победы», благотворительные фонды «Добротворец», «Добро и Дело». Генерал Трошев мой земляк и Наталья Геннадьевна, его дочь, активно помогаем нашему волонтерскому центру. Совместно с фондом проводим различные мероприятия - участвуем в в выставках, проводили теннисный и шахматно-шашечный турнир, участвуем в мероприятиях ветеранских организаций. Для чего? А для того, чтобы как можно большему числу людей объяснить и наглядно показать, что в стране идёт специальная военная операция. Что наша помощь нужна на передовой - любая! Саперная лопата, вкусные печенья, душевное письмо, маскировочная сеть! Каждый по своим силам может участвовать..

Хирург от Бога

- Как вы, как медик, оцениваете уровень оказываемой помощи раненым?

- Я восхищаюсь нашим Ильичем и горжусь тем, что знакома с ним. Он даёт возможность всем нам спасать ребят. Своим знакомым я говорю, что Ильич - первый после Бога. Самые тяжёлые, казалось бы, безнадёжные раненые, выживают. Он может шить раненого бойца несколько часов, несмотря на усталость. Это хирург от Бога!

Историй много, десятки каждый день. Меня больше впечатлили сами люди. Ночью, большой поток раненых, осматриваем бойца с ранением в голову. По осмотре обнаруживаем серьезное ранение в руку с трёхдневным некрозом. Сразу вопросы, кто перевязывал, почему сразу не эвакуировали. А он ответил, что перевязывали ребята, а не эвакуировали, потому что своих бросить не мог. Мы идём до Победы. Вот такие русские мужчины. Вот такие наши защитники!

«Подумаю, когда будет страшно»

- «Бесстрашная Юля» - так вас называют в ДНР. Согласны с этим? Страшно ли вам?

Да, бесстрашной меня действительно называют, удивляются, что езжу сама на передовую. Я не могу сказать, что у меня нет страха, просто страх у меня проявляется как-то странно. В минуты опасности я чётко знаю, что делать, куда бежать, но без паники. Этому меня научила Чечня. Когда я работала в республиканской больнице до официальных военных действий, ситуации были разные, приходилось оперировать под дулом автомата. Когда тебе постоянно тычут дулом то в спину то в голову, первый раз, конечно, коленки тряслись, потом пришло осознание, что в принципе все умирают. Раньше или позже, но итог все равно такой. И зачем тогда этого бояться? Я не думаю о страхе. Подумаю, когда будет страшно.

- Где было страшнее - здесь или в Чечне?

- Сравнивать Чечню и Донбасс невозможно потому, что в Чечне боевики были рядом с нами и любой прохожий мог убить на улице только потому, что ему не понравилось, как ты посмотрел, прошел или вдруг у него какие-то свои мысли возникли. А в остальном также при обстрелах сидели в подвале или бомбоубежище, собирали погибших на улицах и хоронили. Но в условиях блокады совсем тяжело было с продуктами. Бесплатный хлеб по пятницам, небольшие запасы макарон и крупы с довоенных времён быстро заканчивались. Соседи делись друг с другом кто чем мог. Летом много фруктов, зимой было сложнее.

Заклеили дырку на спине скотчем

- Какая история бойца вас наиболее тронула?

- Были очень тяжёлые сутки, - рассказывает Юля. - Спали 2 часа. Очень тяжёлые ребята. Ночью привезли очень тяжёлого с пробитой грудной клеткой, множественными ранениями. Когда немного откачали, стал рассказывать, что на спину прилетел ВОГ. Разорвался прямо на бронежилете. Осколками посекло его, свои осмотрели, сказали ничего страшного и ушли. Снял защиту и понял, что дырка в спине есть. Интуитивно лег на спину и придавил рану своим весом. Так пролежал сутки. Через сутки пробирались недалеко раненые другого подразделения, подобрали его и заклеили дырку скотчем. Это его и спасло. Дотащили вместе с собой до транспорта, потом их всех привезли к нам. Мы его шили почти час, ещё час капали и кололи. Он выжил. Мы ему сказали, что мимо со скотчем его ангел проходил. Он спас ему жизнь.

Я стала ездить помогать на СЭП один раз в месяц на неделю или десять дней и по необходимости привозила гуманитарные грузы между этими поездками.

Работаю со многими подразделениями напрямую и об их потребностях знаю, что называется, из первых рук. В один из приездов девочки напекли больше 1000 пирожков. Мы за сутки раздали по подразделениям. Пирожки были необыкновенно вкусные, мне досталось два последних.

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