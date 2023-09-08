От обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина

В Петровском районе Донецка ранен мужчина в результате обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранен мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Петровском районе Донецка по улице Петровского, 255 ранен мужчина 1948 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее украинские боевики выпустили 11 ракет из реактивной системы залпового огня по четырем районам Донецка. Противник ввел огонь со своих позиций в Галицыновке и Максимильяновке.

Кроме того, за 7 сентября, украинские боевики выпустили по территории ДНР 313 боеприпасов из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью.

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