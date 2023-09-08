Избирком ДНР: Голосование в Республике проходит в спокойной обстановке

Голосование в ДНР проходит в спокойной обстановке Фото: Алексей ИВАНОВ.

В Донецкой Народной Республике голосование на всех участках проходит в спокойной обстановке. Об этом сообщил глава избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий

- Да, все проходит спокойно, все участки работают, - заявил Высоцкий журналистам РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на одном из избирательных участков в регионе. Он призывает земляков прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Также в Республике предпринимают максимальные меры по обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса.

Напомним, что в ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября. В регионе будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

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