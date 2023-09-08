Денис Пушилин проголосовал на выборах Народного Совета ДНР

Денис Пушилин проголосовал на местных выборах в ДНР. Фото: ТТ/Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на одном из избирательных участков в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления, - написал врио Главы ДНР в телеграм-канале.

Денис Пушилин призывает земляков прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

- Вне зависимости от ваших политических пристрастий ваше участие в выборах, ваш голос – это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта, за благополучное будущее нашего региона, - добавил Пушилин.

Напомним, что Денис Пушилин в своем видеообращении поздравил жителей и ветеранов региона с 80-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Он подчеркнул, что благодаря героизму советских солдат и офицеров удалось решить исход операции по освобождению.

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