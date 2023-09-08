Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с 80-летием освобождения Донбасса

Пушилин поздравил жителей и ветеранов региона с 80-й годовщиной освобождения Донбасса. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении поздравил жителей и ветеранов региона с 80-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

- Это знаковое событие для нашего региона и всей России. Восемь десятилетий назад по донецким степям волной прокатилось одно из масштабных сражений Великой Отечественной войны, - сказал врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что благодаря героизму советских солдат и офицеров удалось решить исход операции по освобождению Донбасса. Главной кульминацией стал штурм высоты Саур-Могила.

Врио Главы ДНР также вспомнил имена героев, которые освобождали высоту. В августе 43-го старшина Сергей Кораблев возглавил группу из 12 человек, которая с боем первой достигла вершины Саур-Могилы и установила там красный флаг. Старшина Иван Веремеев возглавил группу из трех человек, где они смогли проникнуть через боевые порядки врага, устроив среди них панику.

- Они уничтожили два расчета станковых пулеметов и корректировали огонь наших артбатарей при помощи сигнальных ракет. За подвиги, проявленные в Донбасской операции, 80 бойцам Красной армии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, - добавил Пушилин.

По словам Дениса Пушилина, их подвиг сейчас повторяют российские воины, сражающиеся с украинским неонацизмом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поздравил жителей ДНР с 80-летием освобождения Донбасса

Особой страницей в освобождении Донбасса Президент России назвал штурм Саур-Могилы (подробнее)