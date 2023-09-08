Владимир Путин поздравил россиян со знаковой датой. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков.

Глава государства отметил, что Донбасс - это многовековой оплот России, богатый и щедрый край. Его ресурсы были одной из целей захватчиков. Нацисты делали все, чтобы завоевать донецкие степи и заставить людей работать на себя. Однако их встретило яростное сопротивление.

Особой страницей в освобождении Донбасса президент назвал штурм советскими бойцами Саур-Могилы, которую нацисты превратили в неприступную крепость.

- Но не было в мире силы, что бы смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась Советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины, - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что разрушенный уже в ходе боев 2014 года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен. Рядом с образами советских воинов там увековечены подвиги новых героев Донбасса.

- И в этом вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков, - подчеркнул президент.

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