По инициативе губернатора Тульской области в Мариуполе восстановили храм

По инициативе Алексея Дюмина в Мариуполе восстановили храм. Фото: Администрация города Мариуполя

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Мариуполе восстановили храм. Регион-шеф отремонтировал фасад и крышу церкви, а также установил новый купол. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Тульские строители отремонтировали фасад и крышу церкви, установили новый купол, провели внутреннюю отделку стен и потолков, заменили окна и двери. На территории храма восстановили воскресную школу, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что храм отремонтировали за счет внебюджетных средств Фонда развития Тульской области «Перспектива».

Напомним, что специалисты из Тульской области продолжают помогать Мариуполю с подготовкой к осенне-зимнему сезону. Они отремонтировали запорную арматуру и заменили аварийные участки сетей. Подготовка идет в штатном режиме.

Кроме того, в Приморском парке Мариуполя художники их разных городов России преобразили ограждение вблизи новой смотровой площадки. Для создания арт-объекта потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков.

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