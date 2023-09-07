Специалисты из Тулы продолжают готовить Мариуполь к отопительному сезону

Подготовиться к отопительному сезону жителям Мариуполя помогут специалисты из Тульской области. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

Специалисты из Тульской области продолжают помогать Мариуполю с подготовкой к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— Тульская область помогает Мариуполю подготовиться к отопительному сезону. Специалисты региона-шефа отремонтировали запорную арматуру и заменили аварийные участки сетей. Подготовка идет в штатном режиме. Работу контролирует первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, — отметили в администраци.

Напомним, что ранее Тульская область начала подготовку жилых домов в Левобережном районе Мариуполя к отопительному сезону. Специалисты провели ревизию сетей водоснабжения, выполнили гидравлические испытания 7,5 км тепловых сетей. Ранее регион-шеф завершил ремонт школы №59 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. В здании обновили фасад и заменили внутренние и наружные коммуникации.

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