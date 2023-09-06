От обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка пострадала женщина

Пострадавшая женщина 1957 года рождения от обстрела ВСУ доставлена в медучреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

От обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка пострадала женщина, она доставлена в больницу. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения, доставлена в медучреждение, - написал в телеграм-канале глава города.

По данным СЦКК ДНР, с 10:20 по 10:30 украинские боевики выпустили Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка десять натовский снарядов. Противник ввел огонь со своих позиций в Карловке и Нетайлово.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка городского типа Старомихайловка была ранена женщина.

Кроме того, вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка со своих позиций в районе населенного пункта Галицыновка.

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