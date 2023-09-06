ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по поселку Александровка под Донецком

Поселок Александровка находится в Петровском районе на западе Донецка и с 2014 года систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Днем 6 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по пригородной части Донецка. Под прицельным огнем оказался поселок Александровка на западе города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по населенному пункту были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Выстрелы производились со стороны подконтрольной ВСУ Максимильяновки.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее в Донецке сообщили, что при обстреле ВСУ поселка Старомихайловка была ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей сейчас уточняются.

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