Мэр Донецка: В поселке Старомихайловка ранена женщина от обстрела ВСУ

В поселке Старомихайловка ранена женщина от обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Старомихайловка ранена женщина. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- При обстреле поселка городского типа Старомихайловка ранена женщина. Анкетные данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка. Также утром 6 сентября по Петровскому району украинские войска выпустили 17 натовских снарядов.

Кроме того, в ночь с 5 по 6 сентября территория Донецка четырнадцать раз подверглась украинским обстрелам. Мэр Донецка отметил, что в направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов противник выпустил 47 снарядов калибром 155 мм, в том числе четыре кассетных боеприпаса.

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