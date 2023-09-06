Украинские войска выпустили по Донецку 47 натовских снарядов, включая кассетные

Под огнем ВСУ оказались три района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В ночь с 5 по 6 сентября территория Донецка четырнадцать раз подверглась украинским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под огнем ВСУ оказались три района Донецка. В их направлении были выпущены с полсотни натовских снарядов, включая кассетные.

- В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 47 снаряда калибром 155 мм, из них 4 кассетного типа, - проинформировал градоначальник.

Отметим, утром 6 сентября украинские войска открыли массированный огонь по самому западному Петровскому району Донецка. При обстреле этой части города они также использовали натовское вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Менее чем за час ВСУ выпустили по Петровскому району 17 натовских снарядов. Огонь велся со стороны подконтрольной украинским войскам Максимильяновки.

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