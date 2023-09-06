ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

Утром 6 сентября украинские войска открыли массированный огонь по Петровскому району Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Утром 6 сентября украинские войска открыли массированный огонь по самому западному Петровскому району Донецка. При обстреле этой части города они использовали натовское вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный), - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, обстрел Петровского района начался в 08:15. Менее чем за час украинские войска выпустили по нему 17 натовских снарядов.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставленные американским правительством Украине кассетные боеприпасы создали для жителей Республики еще большую угрозу - они действуют неизбирательно, к тому же не все срабатывают сразу - часть потом обнаруживают в парках, траве и растительности, что несет опасность отложенного действия.

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