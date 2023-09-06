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НовостиПолитика6 сентября 2023 7:08

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Куйбышевскому району Донецка

Украинские боевики из района населенного пункта Галицыновка выпустили десять ракет из РЗСО по Донецку
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по столице ДНР (архивное фото)

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по столице ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ночь с 5 по 6 сентября территория Донецка четырнадцать раз подверглась украинским обстрелам. Под огнем ВСУ оказались три района Донецка. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов противник выпустил 47 снарядов калибром 155 мм, из них 4 кассетного типа.

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