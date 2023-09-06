СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по столице ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ночь с 5 по 6 сентября территория Донецка четырнадцать раз подверглась украинским обстрелам. Под огнем ВСУ оказались три района Донецка. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов противник выпустил 47 снарядов калибром 155 мм, из них 4 кассетного типа.

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