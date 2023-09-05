Кулемзин сообщил про обстрел территории Парка культуры и отдыха в Донецке

Под прицельным огнем ВСУ оказалось одно из общественных мест Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Днем 5 сентября украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Под прицельным огнем ВСУ оказалось одно из общественных мест. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Обстрел Киевского района. Снаряды легли на территории Парка культуры и отдыха города Донецка, - проинформировал он.

Градоначальник обратился к дончанам с просьбой беречь себя и своих близких, а также соблюдать максимальную осторожность.

- Не выходите из укрытий без острой необходимости! - призвал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо человек были ранены обстрелом ВСУ в Кировском районе Донецка. Утром под прицельным огнем противника оказались сразу три района Донецка - Киевский, Кировский и Куйбышевский. В их направлении украинские войска выпустили 20 снарядов натовского образца калибром 155 мм и 6 ракет из РСЗО.

В результате обстрелов в Кировском районе по улице Туполева пострадали 2 многоквартирных дома, остекление школы № 115, а также гражданские автомобили.

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