Обстрелом ВСУ обесточена фильтровальная станция, питающая водой Волноваху в ДНР

Из-за обстрелов жители остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате обстрела украинскими войсками поселка Ольгинка в ДНР была обесточена станция, питающая водой Волноваху. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район) - обесточена Великоанадольская фильтровальная станция, - говорится в телеграм-канале представительства.

Информацию подтвердили и в диспетчерской службе администрации Волновахского района.

- Сегодня, 05.09.2023, в связи с многочисленными обстрелами, в 06:25 обесточена Великоанадольская фильтровальная станция, - заявили там.

Тем временем в Кировском районе Донецка обстрелами ВСУ были повреждены школа и два многоквартирных дома. В результате попадания взрывоопасного предмета в одном из них произошло обрушение перекрытий в квартире на девятом этаже. Под завалами оказалась женщина, которую извлекли сотрудники МЧС.

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