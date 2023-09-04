Мэр Горловки заявил об обилии кассетных боеприпасов на севере и западе города

При обнаружении неразорвавшихся кассетных боеприпасов необходимо вызвать компетентные службы и оградить место находки. Фото: Приходько/ТГ

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил о большой количестве неразорвавшихся кассетных боеприпасов на севере и западе города. Мэр призвал сообщать об опасных находках в МЧС.

— Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы уже в достаточно большом количестве присутствуют в северных и западных частях города. Убедительная просьба — при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае не трогать и не поднимать, — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что при обнаружении ВОП следует позвонить в компетентные органы по номерам +79493026918 или 101, 102, а также, при возможности, оградить место находки.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о том, что в ДНР разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. Врио Главы ДНР подчеркнул, что украинские боевики используют их без всяких моральных составляющих по гражданскому населению.

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